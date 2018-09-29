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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
29.09.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Liverpool maçı ile bugün İngiltere Premier Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Peki heyecan seviyesi yüksek bu mücadele bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve detaylar

Chelsea, Ekim 2004-Eylül 2006 arasından bu yana Liverpool'u evinde üst üste iki Premier Lig maçında yenemiyor. Liverpool, Chelsea ile oynadığı son 14 Premier Lig maçında kalesini gole kapatamadı. Bu, Liverpool'un lig tarihinde bir rakibe karşı yakaladığı en uzun ikinci seri. Liverpool'un Premier Lig tarihinde Manchester United'ın ardından en fazla yenildiği takım Chelsea. İlk altı haftayı puan kaybetmeden geçen Liverpool, en üst lig seviyesinde 1990/91'den bu yana ilk kez sezona yedi galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor. Premier Lig tarihinde bunu başaran tek takım ise Chelsea.

Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Liverpool maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Premier Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Liverpool. Premier Lig'de şu ana kadar ilk yarılarda kalesinde gol görmeyen tek ekip yine Kırmızılar. Chelsea golcüsü Olivier Giroud, Premier Lig'de Liverpool'a karşı ilk 11'de başladığı son altı maçta beş gol kaydederken; geçen sezon bu sahada oynanan karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Chelsea formasıyla Premier Lig'de çıktığı son iki iç saha maçında dört gol atan Eden Hazard, daha önceki 17 lig karşılaşmasında aynı sayıda gol kaydetmişti.

Chelsea deplasmanında çıktığı üç Premier Lig maçının ikisini kazanan Liverpool menajeri Jurgen Klopp, bu statta en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim konumunda. Bu sezon Premier Lig'de birbirlerine en fazla şut pası atan ikili Mohamed Salah ve Sadio Mane.

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