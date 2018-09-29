Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea Liverpool maçı ile bugün İngiltere Premier Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Peki heyecan seviyesi yüksek bu mücadele bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve detaylar
Chelsea, Ekim 2004-Eylül 2006 arasından bu yana Liverpool'u evinde üst üste iki Premier Lig maçında yenemiyor. Liverpool, Chelsea ile oynadığı son 14 Premier Lig maçında kalesini gole kapatamadı. Bu, Liverpool'un lig tarihinde bir rakibe karşı yakaladığı en uzun ikinci seri. Liverpool'un Premier Lig tarihinde Manchester United'ın ardından en fazla yenildiği takım Chelsea. İlk altı haftayı puan kaybetmeden geçen Liverpool, en üst lig seviyesinde 1990/91'den bu yana ilk kez sezona yedi galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor. Premier Lig tarihinde bunu başaran tek takım ise Chelsea.
Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea Liverpool maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Bu sezon Premier Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım Liverpool. Premier Lig'de şu ana kadar ilk yarılarda kalesinde gol görmeyen tek ekip yine Kırmızılar. Chelsea golcüsü Olivier Giroud, Premier Lig'de Liverpool'a karşı ilk 11'de başladığı son altı maçta beş gol kaydederken; geçen sezon bu sahada oynanan karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Chelsea formasıyla Premier Lig'de çıktığı son iki iç saha maçında dört gol atan Eden Hazard, daha önceki 17 lig karşılaşmasında aynı sayıda gol kaydetmişti.
Chelsea deplasmanında çıktığı üç Premier Lig maçının ikisini kazanan Liverpool menajeri Jurgen Klopp, bu statta en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim konumunda. Bu sezon Premier Lig'de birbirlerine en fazla şut pası atan ikili Mohamed Salah ve Sadio Mane.
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