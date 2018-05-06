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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
06.05.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Liverpool maçı ile İngiltere Premier Lig'in son derbisi ekrana gelecek. Gözlerin iki golcü futbolcu Eden Hazard ile Mohamed Salah'a çevrileceği mücadele binlerce taraftar tarafından stadyumda canlı takip edilebilece. İngiltere'nin iki köklü kulübünün karşılaşması, birçok ülkede canlı izlenebilecek. Peki, Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

Chelsea Liverpool maçı için geri sayım başladı. İngiltere Premier Lig'i iki büyük kulübünün mücadele edeceği Chelsea Liverpool maçı, Türkiye ve dünya genelinde birçok ülkede canlı izlenebilecek. Peki, Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, milyonlarca kişinin canlı canlı takip edeceği karşılaşmanın istatistikleri

CHELSEA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadyumu'nda Liverpool'u konuk edecek. İtalyan teknik adam Antonio Conte ile Alman teknik adam Jürgen Klopp'un en iyi kadrolarını sahaya süreceği karşılaşma, TSİ 18.30'da S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

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LİVERPOOL'UN EFSANE İSMİ RANGERS'IN BAŞINA GEÇTİ

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, teknik direktörlüğe Steven Gerrard'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski kaptanı 37 yaşındaki Gerrard ile anlaşma sağlandığı ve 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool genç takımını çalıştıran Gerrard, bu yaz yeni takımındaki görevine başlayacak.

Sezona Pedro Caixinha ile başlayan Glasgow Rangers, alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında takımı Graeme Murty'e emanet etmişti.

Kariyerinde 19 yıl Liverpool forması giyen Gerrard, 710 maça çıktı ve 9 kez kupa şampiyonluğu yaşadı.

Geçen hafta sonu Glasgow Rangers'ı 5-0 yenen Celtic, bitime üç maç kala şampiyonluğunu ilan etmişti

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Chelsea, Liverpool'la Premier Lig'de oynadığı son altı maçta galip gelemedi (3B 3M). Maviler, rakipleri önünde daha uzun bir kazanamama serisini en son 1985-1990 arasında yaşamıştı (10 maç).

Liverpool, Chelsea deplasmanında iki maçtır kazanıyor. Stamford Bridge'de üst üste üç maç kazanabilen tek takım Blackburn Rovers.

Jurgen Klopp, Chelsea deplasmanında çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Premier Lig tarihinde bu stada deplasman takımı olarak gelen ve ilk üç maçını kazanabilen bir menajer yok.

Chelsea ile Liverpool'un Premier Lig'deki son 13 maçının 12'sinde her iki taraf da gol bulurken; sadece Nisan 2014'te Anfield'da oynanan karşılaşmada bu olmadı (0-2).

Liverpool, Chelsea'yle oynadığı son 13 Premier Lig maçında da gol yedi. Bu, Blackburn'e (1947-1995 arasında 17 maç) karşı kalelerini gole kapatamadıkları süreçten sonra bir rakibe karşı yakaladıkları en uzun seri.

Premier Lig'de oynadığı son iki iç saha maçını kazanamayan Chelsea, son olarak Guus Hiddink döneminde (Mayıs 2016) evinde üç maçlık kuraklık yaşamıştı.

Liverpool?un deplasmanda oynadığı son iki maç berabere bitti. Kırmızılar en son Kasım 2012'de üst üste üç dış saha maçından beraberlikle ayrılmış, o serinin son karşılaşması Stamford Bridge'de oynanmıştı.

Ligdeki son maçında Stoke City'yle 0-0 berabere kalan Liverpool, Ağustos 2015'ten bu yana üst üste iki karşılaşmayı gol atamadan geçmiyor.

Olivier Giroud, bu sezon Premier Lig'de ilk 11 başladığı son altı maçta gol atamazken; rakip filelere gönderdiği son altı gol, oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda geldi.

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