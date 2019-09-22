Chelsea - Liverpool (CANLI)
İngiltere Premier Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında lider Liverpool, Chelsea'ye konuk oluyor.
Ligde 5'te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 8 puanla 10. sırada yer alan Chelsea ile Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor.
Saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Tomori, Emerson - Jorginho, Kanté - Willian, Kovacic, Mount, Abraham
Liverpool: Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle