Chelsea kazandı, Başakşehir güldü
UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşılaştığı maçta gülen taraf Chelsea olurken, bu sonuç Medipol Başakşehir'e yaradı...
Bakü'de oynanan final maçında Arsenal'i mağlup eden Chelsea, kupayı müzesine götürdü.
Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ön eleme oynayacak olan Medipol Başakşehir takımı, Chelsea'nin galip gelmesiyle 3. ön eleme turundan başlayacak.
2. ön eleme turundan başlaması gereken turuncu lacivertliler, Chelsea'nin finalde galip gelmesiyle 3. ön eleme turundan başlayacak ve bu turdan zaferle ayrılması durumunda Devler Ligi gruplarında mücadele edecek.
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