Chelsea ile Liverpool'dan Trabzonsporlu kapışma!
Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecekken iki takım zorlu maç öncesi birbirlerine Trabzonspor'un yıldızları Sturridge ve Obi Mikel üzerinden mesajlar yolladılar.
İngiltere Premier Ligi’nde haftanın maçında bu akşam Chelsea, sahasında Liverpool’u konuk edecek. Maç öncesi paylaşımlara ise Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu.
Karşılaşma öncesinde Kırmızılar, geçen sezon 7. haftada Stamford Bridge’de oynadıkları maçta 90. dakikada Sturridge’in attığı harika beraberlik golünü, “Stamford Bridge’ye yaptığımız son ziyarette... Ne vuruş ama” ifadeleri ile paylaştı.
On our last visit to Stamford Bridge...— Liverpool FC (@LFC) September 21, 2019
What a strike, @DanielSturridge 😱🔥 pic.twitter.com/ay5zV0Z50d
Chelsea ise Liverpool’a, Obi Mikel’in attığı golün videosu ile yanıt verdi. İki paylaşımda kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Seven years of waiting, and then this! 🤩— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2019
On this day in 2013, @Mikel_John_Obi scored his first @PremierLeague goal! pic.twitter.com/0UaPXLj4zR
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