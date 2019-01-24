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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
AA
24.01.2019 - 05:02, Son Güncelleme:

Chelsea Higuain'i kiraladı

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Chelsea Higuain'i kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, "satın alma" opsiyonuyla Gonzalo Higuain'i sezon sonuna kadar kiraladı - İtalya ekibi Milan, Higuain'in boşluğunu Genoa'da forma giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i transfer ederek doldurdu 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Higuain'in "satın alma" opsiyonuyla sezon sonuna kadar Juventus'tan kiralandığı ve "9" numaralı formayı giyeceği belirtildi. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, sezon sonunda 36 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Higuain'in bonservisini alabilecek. Londra temsilcisi, Higuain'i gelecek sezon da kiralamak istemesi durumunda Juventus'a bu kez 18 milyon avro ödeme yapacak. 

Sezonun ilk yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren Arjantinli milli futbolcu, 22 maçta 8 kez ağları havalandırmıştı. Gonzalo Higuain, Arjantin Milli Takımı'nda ise 75 maçta 31 gole imza attı. 

- Milan ise Piatek'i transfer etti 

İtalya temsilcisi Milan ise Higuain'in boşluğunu Genoa'da forma giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile doldurdu. 

Polonyalı futbolcunun bonservisi için Genoa'ya 35 milyon avro ödeyen İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Piatek ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Krzysztof Piatek, bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta 19 gol kaydetmişti. 

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