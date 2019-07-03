Chelsea gözden çıkardı! Türkiye'ye geliyor... | Son dakika transfer haberleri...
Bonservisi Chelsea’da bulunan ancak her sene başka kulüplere kiralanan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lucas Piazon, Beşiktaş’a teklif edildi.
Sağlam bir kanat rotasyonu oluşturmak için uzun vadede 2 hatta 3 oyuncu almayı planlayan Siyah-Beyazlılar, çalışmaları dört koldan sürdürüyor. Visca liste başı ancak menacerler tarafından önerilen Lucas Piazon’a da sıcak bakılıyor.
Tapusu Chelsea’da bulunan ancak her sene başka kulüplere kiralanan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’a teklif edilmişti. Kurulan ilk temasların olumlu olduğu öğrenildi.
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