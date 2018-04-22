Chelsea Federasyon Kupası'nda finale çıktı
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Southampton'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Chelsea böylece 19 Mayıs'ta oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.
Kupadaki yarı final müsabakasında Chelsea ile Southampton, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Olivier Giroud'nun 46 ve Alvaro Morata'nın 82. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Chelsea, adını finale yazdırdı Chelsea böylece 19 Mayıs'ta oynanacak final maçında Manchester United'ın rakibi oldu.
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