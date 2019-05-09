Chelsea Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımlar belli oluyor. Yarı final rövanş maçında İngiltere'nin köklü takımı Chelsea, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u sahasında konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Chelsea Eintracht Frankfurt maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmelerinin ikinci ayağı 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Chelsea ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi Chelsea, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını ağırlayacak. İşte, Chelsea Eintracht Frankfurt maçına ilişkin ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final maçları tamamlanıyor. Chelsea ile Eintracht Frankfurt bu akşam Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Konuk ekip Eintracht Frankfurt, çeyrek finalde Portekiz ekibi Benfica'ya ilk maçta 4-2 yenilmesine karşın ikinci maçta rakibini sahasında 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Ev sahibi Chelsea ise, Slavia Prag'ı iki maçta da yenerek yarı final biletini almıştı.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Morcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Loftus Cheek, Pedro, Hazard, Giroud
Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, Hinteregger, Abraham, Danny da Costa, Willems, Gelson Fernandes, Rode, Kostic, Rebic, Haller
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