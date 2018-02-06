Chelsea darmadağın! Son darbe Watford'dan...
Watford ile Chelsea, Premier League'de 26. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Maviler, deplasmanda dağıldı ve peş peşe ikinci yenilgisini aldı.
Evinde aldığı 3-0'lık Bournemouth yenilgisinin yaralarını sarmak isteyen Chelsea, Watford deplasmanına çok kötü başlayan Bakakoyo'nun 5 dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından 30. dakikada 10 kişi kaldı.
42. dakikada Watford penaltı kazandı. Nisan ayından bu yana penaltı dışında golü bulunmayan kaptan Deeney, topu ağlara gönderdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Yeni transfer Giroud, Maviler adına 64. dakikada Pedro'nun yerine oyuna dahil olurken; 82. dakikada çok şık bir gol atan Belçikalı yıldız Hazard, skora denge getirdi.
FİŞİ ÇEKTİLER
Watford 10 kişi oynayan rakibi karşısında bu gole 2 dakika sonra Janmaat ile cevap verip yeniden öne geçerken, yeni transfer Deulofeu, 88. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
90+1. dakikada Pereyra ile fişi çeken ev sahibi ekip, Chelsea'yi 4-1 mağlup etti. Peş peşe ikinci yenilgisini alan ve 50 puanda kalan Londra ekibi, haftayı 4. sırada kapattı. 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Watford ise puanını 30 yaptı. (Ajansspor)
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