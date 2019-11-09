Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriChelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GeriSpor Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
09.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea Crystal Palace maçı ile Premier Lig'de bugün iki takım karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?

 Chelsea şampiyon olduğu 2016/17 sezonundan bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste altı maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Premier Lig'e döndüğü 2013/14 sezonundan bu yana Chelsea ile oynadığı 12 maçın dördünü kazanan Crystal Palace, daha önceki 22 karşılaşmada rakibini sadece iki kez mağlup edebilmişti. Chelsea forması giyen Christian Pulisic, son iki Premier Lig maçında da gol atmayı başardı.

Lig tarihinde üst üste üç maçta rakip fileleri havalandıran sadece üç ABD'li oyuncu var: Clint Dempsey, Joe Max-Moore ve Roy Wegerle. Chelsea Menajeri Frank Lampard, Nisan 2012'den bu yana üst üste altı Premier Lig maçı kazanan ilk İngiliz çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.

Crystal Palace forveti Jordan Ayew, Premier Lig tarihinde aynı sezonda Arsenal, Manchester United ve Chelsea deplasmanlarında gol atan dördüncü oyuncu olmak için bu maça çıkıyor. Tarihte bunu başaran üç oyuncu Robbie Earle, Darren Bent ve Ashley Barnes.

Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea Crystal Palace maçı bugün saat 15:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle