Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Chelsea Crystal Palace maçı ile Premier Lig'de bugün iki takım karşı karşıya gelecekler. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Chelsea şampiyon olduğu 2016/17 sezonundan bu yana Premier Lig'de ilk kez üst üste altı maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Premier Lig'e döndüğü 2013/14 sezonundan bu yana Chelsea ile oynadığı 12 maçın dördünü kazanan Crystal Palace, daha önceki 22 karşılaşmada rakibini sadece iki kez mağlup edebilmişti. Chelsea forması giyen Christian Pulisic, son iki Premier Lig maçında da gol atmayı başardı.
Lig tarihinde üst üste üç maçta rakip fileleri havalandıran sadece üç ABD'li oyuncu var: Clint Dempsey, Joe Max-Moore ve Roy Wegerle. Chelsea Menajeri Frank Lampard, Nisan 2012'den bu yana üst üste altı Premier Lig maçı kazanan ilk İngiliz çalıştırıcı olmak için sahaya çıkıyor.
Crystal Palace forveti Jordan Ayew, Premier Lig tarihinde aynı sezonda Arsenal, Manchester United ve Chelsea deplasmanlarında gol atan dördüncü oyuncu olmak için bu maça çıkıyor. Tarihte bunu başaran üç oyuncu Robbie Earle, Darren Bent ve Ashley Barnes.
Chelsea Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Chelsea Crystal Palace maçı bugün saat 15:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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