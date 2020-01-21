Chelsea Arsenal maçı ile İngiltere Premier Lig'de mücadele devam ediyor. Şu ana kadar çıktıkları 180 mücadeleden 60 kez galibiyet elde eden Chelsea, 67 maçtan ise mağlup ayrıldı. Son 10 maçta ise taraflar 5 beraberlik elde etti. Peki, Chelsea Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Chelsea Arsenal maçı öncesi bazı bilgiler

CHELSEA ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

İngiltere Premier Lig'in 24. Hafta mücadelesinde Chelsea, Arsenal'i konuk edecek. 21 Ocak Salı günü saat 23.15'te oynanacak olan mücadele S Sport kanalından canlı izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arsenal son 10 Premier Lig maçında 2 kez kazanabildi. 5 maçta ise berabere kaldı.

- Arsenal'in ligdeki son 5 maçında da ilk yarılarda gol oldu.

- İki ekip arasındaki son 5 resmi maç beraberlikle bitti.

- Arsenal, Premier Lig’de bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybetti.

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ARSENAL'Lİ MESUT'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Arsenal'in orta saha oyuncusu Mesut Özil, transferi için Fenerbahçe ile isminin sık sık anılması hakkında yayıncı kuruluşa konuştu.

"HEYECANLIYIM AMA..."

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Mesut Özil, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.

"ELNENY KARDEŞ GİBİ..."

Beşiktaş'ta forma giyen Elneny hakkında da konuşan Mesut, "Umarım Elneny geri dönmek için yeniden bir şans bulur. Teklif aldığında Türkiye'yi bilen birisi olarak yanıma gelerek oradaki yaşama dair sorular sordu. Ona orada oynamasının çok iyi olacağını söyledim. Mısır ve Türkiye'nin kültürlerinin ve yemeklerinin benzer olduğunu söyledim. Umarım geri döner çünkü onunla çok eğleniyorduk. O benim için küçük bir kardeş gibi" ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta ile çalışmaktan ötürü memnun olduğunu vurgulayan Mesut Özil, "Arteta, daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi kendisinin bu kadar kısa sürede kulübü benimsemesi birçok insan için şaşırtıcıydı. İyi bir iş çıkarıyor. Başarı konusunda açlığı var. Onunla ilgili her şey pozitif ilerliyor. Uzun süre görev yapan menajerlerin ardından onların yerine gelip görev yapmak oldukça zordur. Arsenal'da de bunu görüyoruz. İnsanlar sizden hemen aynı şekilde başarıyı sürdürmenizi bekliyor. Arteta'nın hikayesi biraz farklı çünkü ne zaman futbolu bıraktığını hatırlamıyorum fakat üzerinden çok uzun zaman geçmemiştir. Bu sayede oyuncuları daha rahat anlayabiliyor. Arteta, futbolcularla nasıl konuşması gerektiğini, onların nasıl düşünüp nasıl hissedebileceği konusuna oldukça hakim. Takım için en önemli şey pozitif bir ortamın oluşmasıdır. Arteta da bu konuda oldukça başarılı." şeklinde konuştu.





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