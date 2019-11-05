Chelsea - Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi heyecanı Chelsea- Ajax maçıyla devam ediyor. İngiliz ekibi Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Gruptaki ilk golünü yediği maçta Chelsea’ye kaybeden Ajax, Devler Ligi’nde İngiltere’de henüz kaybetmedi. Ligi Türkiye’de takip eden futbolseverler maç bilgilerini araştırıyor. Peki, Chelsea Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından Chelsea- Ajax maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda kazanan takımın yüksek ihtimalle grubu lider tamamlayacağı Chelsea - Ajax maçı, Türk futbolseverlerin de ilgisini görüyor. Peki, Chelsea - Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Chelsea Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea Ajax Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım 2019'da (bugün) saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 2 ve İdman TV kanallarından naklen yayınlanacak.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
• Ajax, Devler Ligi’nde oynadığı son 5 deplasman maçını da kazandı.
• Ajax, Devler Ligi’nde İngiltere deplasmanında oynadığı 4 maçı da kaybetmedi.
• Chelsea, Avrupa kupalarında üst üste ikinci iç saha yenilgisi almadı.
Chelsea'nin en güzel 10 antrenman golünü izliyoruz...
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