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Chelsea 6 hafta Morata'sız! şok...

İngiltere Premier Lig’de Chelsea forması giyen golcü futbolcu Alvaro Morata’nın sakatlık durumu belli oldu.

Hürriyet Haber
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Yıldız futbolcu, ayağındaki problem sebebiyle 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki İspanyol forvetin milli ara sonrası Crystal Palace maçıyla birlikte sahalara dönebileceği düşünülüyordu. 

Ancak; raporlar tam aksini söylüyor. Morata, Chelsea’nin sahasında Manchester City ile oynadığı ve 1-0 kaybettği maçın 35.dakikasında acı içinde oyundan çıkmış, yerini Willian’ bırakmıştı. 

Real Madrid’den Chelsea’ye gelen Morata, toplamda 9 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu, İspanya Milli Takımı’nda ise 22 maçta 12 gol kaydetmişti. (Ajansspor)

ChelseaMorataPremier League
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