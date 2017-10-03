Chelsea 6 hafta Morata'sız! şok...

Yıldız futbolcu, ayağındaki problem sebebiyle 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacak. 24 yaşındaki İspanyol forvetin milli ara sonrası Crystal Palace maçıyla birlikte sahalara dönebileceği düşünülüyordu.
Ancak; raporlar tam aksini söylüyor. Morata, Chelsea’nin sahasında Manchester City ile oynadığı ve 1-0 kaybettği maçın 35.dakikasında acı içinde oyundan çıkmış, yerini Willian’ bırakmıştı.
Real Madrid’den Chelsea’ye gelen Morata, toplamda 9 maçta 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Futbolcu, İspanya Milli Takımı’nda ise 22 maçta 12 gol kaydetmişti. (Ajansspor)