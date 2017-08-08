Chedjou'dan, Sneijder için flaş sözler! Kimse anlamadı...

Fransız basınına konuşan Chedjou, "Artık Inter'deki veya Real Madrid'deki Sneijder değil ancak hırsı aynen duruyor. Nice'e geldiyse bitmediğini gösterdi çünkü önünde 2018 Dünya Kupası var. Yıllara rağmen, ciddi kaldı ve her şeyi kazanma arzusunu korumayı bildi. Fiziksel olarak çok iyi olduğunda, harikalar yaratabilir" derken, Nice'in ileri uçtaki isimleri Balotelli ve Plea'nın, Sneijder'in gelişinden sonra keyif alacaklarını dile getirdi.

Chedjou, "İdmanlara ilk gelen kendisiydi. İşler kötü gittiği zaman, herkesi motive ederdi, özellikle de genç oyuncuları. Büyük bir değer, büyük bir yıldızdı. Takımdan kimseye asla yüksek sesle konuşmaz ve takım arkadaşlarını dinlerdi. Örneğin, antrenmanlardan sonra takımdaki bütünlüğü güçlendirmek için sık sık bizi restorana davet ederdi. 1 ay kadro dışı kaldığımda, konuyu yöneticiler ile konuşmaya gitti ve ardından takıma geri döndüm" diye konuştu.

SORUN ARAYAN BİRİ DEĞİLDİ

Kamerunlu savunma oyuncusu, "Sneijder'in, kulübe ve taraftarlara çok şey veren birisi olduğu unutulmamalı. Kimse sözleşmesinin neden fesih edildiğini anlamadı. Şu anki yöneticiler biraz alışılagelmişin dışında düşünüyor. Sneijder bir şeyler söyleyen ancak sorun arayan birisi değil" ifadesini kullandı.

Chedjou son olarak, "Galatasaray'dayken, hali hazırda bana Fransa Ligi'nin nasıl olduğunu sormuştu. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor, buna aracılık edecek bir lige ihtiyacı vardı. Nice için gerçekten harika bir atış" dedi. (Ajansspor)