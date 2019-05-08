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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.05.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Chebake başarının sırrını açıkladı

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Chebake başarının sırrını açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı sağ bek oyuncusu Issam Chebake, “Ali Hoca ‘Siz bu saatten sonra futbolcu değilsiniz, birer kardeşsiniz bu sahada. Bazı şeyleri kendiniz düzeltmeniz lazım’ dedikten sonra zaten arka arkaya iki galibiyet geldi” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Chebake, 2 haftadır galip gelmelerindeki en önemli noktanın kardeşlik bağı olduğunu söyledi. Ligde kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini belirten Faslı oyuncu, “Erol hocanın gidişinden sonra, bu kötü gidişata bir tepki vermek zorundaydık. Çünkü Erol hocanın gidişi hepimizi üzdü. Ama iyi bir tepki vermek zorundaydık. Nitekim Ali hoca ‘Siz bu saatten sonra futbolcu değilsiniz, birer kardeşsiniz bu sahada. Bazı şeyleri kendiniz düzeltmeniz lazım’ dedikten sonra zaten arka arkaya iki galibiyet geldi. Tekrar iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalan 3 maç için de en iyi skorları alacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

"Evimizde 3 puanı alacağız"
Rakiplerinin durumuyla ilgilenmediklerini ve maça her zamanki havada hazırlanacaklarını ifade eden Chebake, “Düşme potasına yakın olan takımlarla oynadığınız zaman, dört büyüklere karşı nasıl hazırlanıyorsak onlara karşı da öyle hazırlanmamız lazım. Çünkü o takımlar artık son şanslarını oynuyor olacaklar ve çok büyük performans gösterebiliyorlar. Bu yüzden biz her zaman ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Evimizde 3 puanı alacağız” şeklinde konuştu.

“Ligin 5. sırası için en büyük adaylardan birisiyiz’’
Ligin 5. sırası için en büyük adayın kendileri olduğunu söyleyen Chebake, sözlerini şöyle tamamladı: "Uzun bir süre 5. sıradaydık ve bir ara 8. sıraya kadar geriledik. Şimdi tekrardan kozlar elimizde, 5. sıradayız. Kimseye bağlı olmadan önümüzdeki 3 maça bakacağız. Ligin 5. sırası için en büyük adaylardan birisiyiz. Tabii ki bu nedenle üzerimizde bir baskı da oluşacaktır. Takımımızda bu baskıyı kaldırabilecek kapasite de var."

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