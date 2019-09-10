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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
10.09.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Chapter 8 için geri sayım başladı! 21 Eylül de Ortaköy Feriye de

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Chapter 8 için geri sayım başladı! 21 Eylül de Ortaköy Feriye de

Türkiye’nin espor, oyun ve gençlik festivali Chapter, sekizincisi ile 21 Eylül’de Ortaköy Feriye’de. Chapter 8, şehrin kalbinde, denize nazır büyüleyici bir atmosferde, binlerce genci farklı ve interaktif içerikleri ile tekrar bir araya getirecek.

Multiplayer’ın düzenlediği geleneksel hale gelen bu gençlik festivalinde katılımcılar, oyun dünyasının fenomenleri ile tanışma, oyun dünyasının ilk FIFA 20 turnuvasına katılma, teknolojinin son örneklerini deneyimleme, 8 bit pazarı konsepti ile bulunması zor olan gaming ve geek kültürü ürünlerine ulaşma, ünlü çizerlerin ve içerik üreticilerin katılacağı panellerde hayranı oldukları isimlere soru sorma imkanını yakalayacak.

Monster Enerji İçeceği ana sponsorluğunda tüm gün sürecek Chapter 8’de, ana sahnede internet ünlüleri ile sıradışı formatlar, ilginç oyunlar, Türkiye espor şampiyona finalleri de gerçekleşecek.

10.000’den fazla katılımcının beklendiği Chapter 8’e , Jahrein, WTCN, Kendine Müzisyen, Pinti Panda gibi 100’den fazla ünlü yayıncı katılırken izleyicileri tüm güne yayılan aktivitelerden bazıları ise şöyle;

Chapter 8 Ana Sahnede ;

FIFA 20 çıkmadan bir hafta önce katılımcılarla buluşuyor . PS4 hediyeli FIFA 20 Eşli Katılımcı Turnuvası Finalleri

Influencerlar'ın kendi digital modellemeleri ile yer alacakları güreş oyunu WWE 2K19 Influencer Rumble

Conqueror's Blade Oyunu Influencer Gösteri Maçı

Geliri hayır kurumuna bağışlanacak Chapter 8 Bit Müzayedesi

Duracell ile atık pil geri dönüşüm yarışması (atık pillerden dev bir Multiplayer logosu yapıyoruz)

Tüm Feriye Bahçesine Yayınlan;20’den fazla dükkanın yer alacağı katılımcıları çizgi roman, figür/geek kültürü objeleri, eski gaming aksesuarları gibi ürünlere doyuracak Chapter 8 Bit Pazarı

60+ top class gaming influencerının yer alacağı VIP alanı
En popüler oyunların katılımcı turnuvaları
NBA 2K20 katılımcı turnuvası (Playstation 4 hediyeli)
Playstation VR alanları
Ünlüler, Influencer ve markalar ile Fotoğraf Alanları
Türkiye Magic TG Şampiyonası
FRP.net masaüstü FRP alanı
NeoTroy Games ile masaüstü oyunlar deneyim alanı

Chapter 8 Mini Sahne;

Ünlü çizer, yazar ve koleksiyonerler ile Geek Kültürü Seminerleri (Galip Dursun, Devrim Kunter, Güven Erkin Erkal gibi isimler yer alacak)

“ESPOR VE OYUN KÜLTÜRÜNÜ GLOBAL SEVİYEYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Multiplayer kurucu ortağı Merthan Yalçın Chapter’ın espor, oyun dünyası ve yeni nesil açısından önemini şu şekilde açıklıyor:
“Globalde sinema sektörünün iki katı büyüklüğündeki oyun dünyası, Türkiye’deki dev potansiyeline erişmek üzere hızla büyümeye devam ediyor. Her Chapter’da espor ve oyun kültürünün global seviyeye biraz daha yaklaştığını görüyoruz. Evinde oturup dijital dünya içerisine kapanan genç nüfusu yine dijital ortamlarda edindikleri arkadaş toplulukları ile birlikte evlerinden çıkartıp, Chapter 8’de de takip ettikleri fenomenler ile bir araya getiriyor olacağız. Yeni çıkan ve popüler mobil, konsol, PC oyunlarını turnuvalar vasıtasyla oyuncularla buluşturup, bu bağımsız festivalde çok renkliliği ve çok sesliği tüm espor ve teknoloji severler ile kutluyoruz.”

Multiplayer, Chapter 8 festivaline fiziki olarak katılamayanlar için çok kameralı ve rejili bir prodüksiyonla twitch kanalında etkinlik boyunca canlı yayında olacak.

 

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