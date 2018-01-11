Chahechouhe: Henüz gerçek Chahechouhe’yu görmediniz

Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan "Kamp Günlüğü" programında Antalya kampını değerlendirerek sözlerine başlayan Aatif, "Kamp çok güzel gidiyor. Takımdaki herkesin morali de çok iyi. Yoğun ve sert bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ligin ikinci devresinde bizi bekleyen zorlu maçlar var. Takım hava çok iyi ve herkes çok mutlu" dedi.

Takım içerisindeki güzel ortamın şampiyonluk yolunda önemli olduğuna vurgu yapan Sarı-lacivertli futbolcu, "Takım içerisindeki iletişim harika, bunu söyleyebilirim. Hocalarımız, futbolcu grubu, tesis çalışanları... hep beraber güzel bir enerji yakaladık. Takımdaki bu güzel hava ve enerji inanıyorum ki bizi şampiyonluğa taşıyacak" şeklinde konuştu.

Takım olarak her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini de ifade eden Chahechouhe, "Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Chahechouhe’yu görmediniz. Aatif Chahechouhe, takım için daha etkili, daha belirleyici olan ve goller atan bir oyuncudur. Şu anda takım çok güzel gidiyor ama halen bazı noktalarda gelişim döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. İlerleyen günlerde çok daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Sarı-lacivertli oyuncu, ligin ilk yarısında Osmanlıspor maçından sonra takımın farklı bir havaya büründüğünü ve bunun da peşi sıra galibiyetlere dönüştüğünü şöyle açıkladı;

"Osmanlıspor maçı sonrasında bazı şeylerin farkına vardık. Güzel bir çıkış yakaladık ve böyle devam edersek sezonu şampiyonlukla tamamlayacağımıza eminim. Bu birlikteliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Hocamız, birbiri için mücadele eden, sahada koşan ve savaşan bir takım buldu artık. Sezonun en başında bunun eksikliğini yaşıyorduk. Bu yolda bu şekilde devam edersek sezon sonunda mutlu olacağımıza inanıyorum."

Süper Lig’in ikinci devresinde ilk 6 haftalık periyota dikkat çeken Aatif Chahechouhe, "Ligin ilk 6 maçı gerçekten çok zor olacak. Öncelikle Göztepe’yi kendi sahamızda ağırlayacağız, ardından Başakşehir deplasmanı var. Akabinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli deplasman maçları oynayacağız. İlerleyen dönemde Galatasaray maçı bizi bekliyor. Eğer ki o dönemi iyi geçirebilirsek, lig bizim için çok daha kolay bir hal alabilir diye düşünüyorum. Bu zorlu periyotu en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor" dedi.

Sözlerini taraftarın, takım için itici bir güç olduğunu söyleyerek noktalayan Aatif Chahechouhe, "Bana göre başarının anahtarı; taraftarımızın desteği olacak. İnşallah başarıya ulaşırsak onların da büyük payı olacak. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Özellikle de ihtiyacımız olan zor anlarda yanımızda olup desteklerini hissettirirlerse inşallah sezonu şampiyonlukla tamamlayan taraf biz olacağız. Saha içerisinde onların oluşturduğu o hava kesinlikle fazlasıyla hissediliyor. Taraftarımız pozitif olduğu sürece bizim galibiyetlerimizde pay sahibi olacaklar" şeklinde konuştu.