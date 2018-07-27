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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.07.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Chadli'de 200 bin Euro'luk pürüz

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Chadli'de 200 bin Euro'luk pürüz

Yabancı transferinde ilk hamleyi Enzo Roco ile yapan Beşiktaş, Nacer Chadli’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Ancak oyuncuyu 2 yıl önce Tottenham’a yüksek bonservis ödeyerek alan İngiliz ekibi indirime yanaşmıyor.

Transferde hareketli günler geçiren ve ilk yabancı transferini Enzo Roco ile gerçekleştiren Beşiktaş’ta şimdiki hedef, West Bromwich Albion’un kadrosunda yer alan Nacer Chadli... Kartal, uzun süredir takip ettiği Belçikalı oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etti.

Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah beyazlıların West Bromwich ile anlaşmaya çok yakın olduğu arada sadece 200 bin euro’luk bir farkın kaldığı öğrenildi. Chadli için 2 yıl önce Tottenham’a 15.2 milyon Euro ödeyen West Bromwich’in bu nedenle fiyatta indirime yanaşmadığı öğrenildi.

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Belçika’yla 6 maça çıkan ve üçüncülük yaşayan Chadli’nin piyasasını artırması da West Bromwich’i Beşiktaş karşısında tok satıcı konumuna getirmiş durumda. İngiliz ekibi ile pazarlıklar sürerken bir taraftan da Chadli ile görüşmelerde sona erdi.
Beşiktaşlı yöneticiler, futbolcu ve menajeriyle büyük ölçüde anlaşırken, eğer kulübüyle pürüzler giderilirse Chadli’yle anlaşma sağlanacak. Geçen sezon Premier Lig’de 38 maçta West Bromwich forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Fas asıllı oyuncu, Dünya Kupası’nda Japonya karşısında takımının maçı 3-2 kazanmasını sağlayan golü atmıştı.

LIVERPOOL ÇITAYI YÜKSELTİYOR

DOMAGOJ Vida’nın taliplerinden Liverpool’un daha önce 18 milyon Euro olarak yaptığı öneriyi 25 milyon Euro’ya çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Monaco’nun da Hırvat futbolcuya talip olduğu ancak Vida’nın ilk tercihinin İngiltere olduğu gelen haberler arasında. Alvaro Negredo için ise İspanyol ve Arap yarımadasından kulüplerin nabız yokladığı ancak siyah beyazlıları tatmin edecek bir teklifin henüz gelmediği öğrenildi.

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