Cezalar ona yaradı! Selçuk İnan...

Galatasaray yönetimi, 2015-2016 sezonunda ligde ilk 5'e giremeyen futbol takımına astronomik disiplin cezaları kesmişti. Sneijder'in 2.2 milyon Euro ile zirvede olduğu ceza listesinde yerlilerden ilk sırada 845 bin Euro ile Selçuk İnan yer alıyordu.

2015-2016 sezonunda çoğu hakeme itirazdan 12 sarı-1 kırmızı kart gören Selçuk'a bu ceza yazılı olarak bildirildi ancak hala tahsil edilmedi. Galatasaray'daki ilk 5 senesinde 47 sarı-3 kırmızı kart gören Selçuk İnan ceza sonrasında forma giydiği 44 maçta ise sadece 3 kez sarardı. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı bu sezon görev yaptığı 8 maçta hiç kart görmedi.

İŞTE O RAKAMLAR

Geçtiğimiz sezon maç başına 12.2 faul ortalaması ile oynayan Galatasaray'da bu ortalama bu sezon 12.4 oldu. Sarı kırmızılılarda geçen sezon 63 sarı, 3 kırmızı kart çıkarken, bu değer bu sezon 18 sarı, 3 kırmızı kart oldu. (Fotomaç)