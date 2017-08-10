Ceza sonrası Beşiktaş'tan açıklama!

PFDK'nın Süper Kupa maçında çıkan olaylar sonrası Atiker Konyaspor 5 maç ceza alırken, Beşiktaş ise 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 45 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı.
Bu gelişme sonrası Beşiktaş, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. İşte Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklama;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle Kulübümüz ve Başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
Fikret Orman Beşiktaş ceza almadan önce ne demişti?