Dünya Şampiyonası’ndaki temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor zorlu rakipleri karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen, grup aşamasında şampiyonaya veda etti.

Çin’de düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda grup aşamasının sonuçlanmasıyla çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım belli oldu. 19-22 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlarda sırasıyla Longzhu Gaming ile Samsung Galaxy, SK telecom T1 ile Misfits Gaming, Royal Never Give Up ile Fnatic ve Team WE ile Cloud 9 karşı karşıya gelecek.

Çekilen kurada Dünya Şampiyonası grup aşamasının en zorlu grubuna düşen 1907 Fenerbahçe Espor; geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası’nda final oynayan Samsung Galaxy, Çin’in en iyi takımlarından Royal Never Give Up ve Avrupa şampiyonu G2 Esports ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip zorlu rakipleri karşısında oynadığı maçlarda üstünlüğü defalarca ele geçirmeyi başarsa da grubundan çıkamayarak şampiyonaya veda etti.

Dört gün boyunca 5 maçlık seriler halinde oynanacak çeyrek final karşılaşmaları, 19 Ekim’den itibaren her gün saat 11.00’da başlayacak. Maçlar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından, Türkçe anlatımlar ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.