Çeyrek final rövanşlarının en iyi 11'i açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş müsabakalarının en iyi 11'i belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli olurken, çeyrek final rövanş karşılaşmalarının en iyi 11'i de açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Villarreal'i 2-0 ile geçen Valencia'dan 4 futbolcu yer alırken, Benfica'yı evinde 2-0 yenen Eintracht Frankfurt'tan 3, Chelsea'den ve Slavia Prag'da da 2 futbolcu listeye girdi.
Açıklanan listeye göre haftanın 11'i şöyle:
"Neto (Valencia), Da Costa (Eintracht Frankfurt), Diakhaby (Valencia), Hasebe (Eintracht Frankfurt), Lato (Valencia), Soucek (Slavia Prag), Parejo (Valencia), Sevcik (Slavia Prag), Kostic (Eintracht Frankfurt), Pedro (Chelsea), Giroud (Chelsea)."
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