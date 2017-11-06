 Ceyhun Eriş kimdir kaç yaşında?

Ceyhun Eriş 15 Mayıs 1977 tarihinde Giresun'da dünyaya gelmiştir. Futbolculuk kariyerine 1995 yılında profesyonel olarak Galatasaray'da başlayan Ceyhun Eriş, 1 yıl sonra Çaykur Rizespor'a kiralandı.

1997-1999 tarihleri arasında da Göztepe'de kiralık olarak oynadı. Kiralık olarak oynadığı Göztepe'de gösterdiği performansla Siirt JETPA Spor'a transfer oldu. 1999-2001 yılları arasında Siirt JETPA Spor forması giydi.

Ceyhun, 2001-02 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de ilk lig maçına 19 Ağustos 2001'de İstanbulspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen müsabakada çıktı. Fenerbahçe'de ile ilk golünü ise 15 Eylül 2001 tarihinde Yimpaş Yozgatspor'a attı.

2003 yılında Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Christoph Daum'un getirilmesinin ardından kadroda düşünülmeyen ve sözleşmesi biten Ceyhun, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne imza attı.

2006-07 sezonunun da 2. kez MKE Ankaragücü forması giydi.

2008-09 sezonunun devre arasında 3. kez MKE Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

MKE Ankaragücü'ünde istenilen performansı sergileyemeyen başarılı futbolcu, 2004-05 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

2004-05 sezonunda devre arasında Konyaspor 'a transfer oldu. Konyaspor 'da istenilen futbolunu yavaş yavaş göstermeye başladı

2005-06 sezonunun ikinci yarısında Samsunspor'da oynadı.

2007-08 sezonun ikinci yarısında 2. kez Konyaspor formasını giyen tecrübeli futbolcu, burada 11 maça çıkıp 1 gol atabilmiştir. 29 Nisan 2008 tarihinde Konyaspor dan da ayrılmıştır.

30 Ocak 2007'de Trabzonspor'a transfer olan Ceyhun, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında hem iki gol birden attı, hem de takımının Gaziantepspor karşısında galip gelmesini sağladı.Trabzonspor'la son maçına 22 Aralık 2007'de Fenerbahçe karşısında çıkan ve 2 gol atan Ceyhun, devre arası kampında Celaleddin Koçak ile birlikte takımdan gönderildi.

Ceyhun Eriş, 8 Temmuz 2008 tarihinde Türk teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı FC Seoul ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2009-10 sezonunun devre arasında İsveç 2. Ligi ekiplerinden Assyriska Föreningen ekibiyle 4 aylık sözleşme imzalamıştır.

2010-11 sezonu öncesinde Sivasspor'la sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunun devre arasında 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. 2011-12 sezonun da Kuzey Kıbrıs 1. Ligi ekiplerinden Doğan Türk Birliği ile devre arasına kadar sözleşme imzalamıştır.

2012-2013 sezonunda 2.kez İsveç ekibinin yolunu tutmuştur.Burada oynadığı 4 maçta 1 gol atmıştır.İsveç'te lig bitimi ile aynı zamanda Türkiye Ligleri'nin devre arasına girmesi sebebiyle Assyriska Föreningen'den ayrılmıştır.Beklediği teklifler gelmeyince 15 Nisan 2013 günü düzenlediği bir basın konuşmasında futbolu bıraktığını açıklamıştır.Futbolu bıraktıktan sonra TRT Türk kanalında futbol yorumculuğu yapmaya başlamıştır