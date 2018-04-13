Cevat Güler, Galatasaray'ın 6'da 6 ihtimalini değerlendirdi! 3 oyuncuya uyarı...
Galatasaray'ı 2007-08 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler, sarı kırmızılıların form durumu ve şampiyonluk şansıyla ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'da liderliğin Başakşehir'e devri sonrası herkes bu hafta oynanacak maça odaklandı.
2007-08 sezonunda teknik sorumlu olarak kalan son 6 maçını da kazanıp Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler, "Bu Galatasaray 6'da 6 yaparak şampiyon olur mu?'' sorusunu yanıtladı:
DEPLASMAN SORUNU ÇÖZÜLMELİ
"Gençlerbirliği maçındaki oyunla 6'da 6 zor. Deplasmanda maalesef iç sahadaki gibi agresif, coşkulu ve istekli oyun yok. Evinde Başakşehir ve Beşiktaş'ı yense bile deplasman sorununu çözmeye mecbur. Alanya, Akhisar ve Göztepe'ye gidecek. Alanya düşme hattında, Akhisar ve Göztepe rahat ama hepsi iyi takım. Eğer Gençlerbirliği maçı öncesi 'Şampiyon kim olur?' diye sorsaydınız 'Galatasaray' derdim."
3 İSİM DE SORUMLULUK ALMALI
"İlk 4 sıradaki 4 takım da birbirlerine yakın şanslara sahip, 1. de olabilirler 4. de... Yerli-yabancı ayrımı yapmak istemiyorum ama biz 2007-08 sezonunda 6'da 6 yapıp şampiyon olurken takımdaki herkes inisiyatif aldı; Hasan Şaş, Arda, Ümit Karan ve Mehmet Topal gibi... Belhanda ve Feghouli, Selçuk'la birlikte deplasmanlarda daha çok sorumluluk almalı. Gomis'i ileride yalnız bırakmamalılar."
(Sabah)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle