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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
05.05.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank finale yükseldi

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk gün maçında VakıfBank, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek finale yükseldi. VakıfBank, CSM Volei Alba-Galatasaray karşılaşmasının galibiyle yarın şampiyonluk maçına çıkacak. 

Salon: Sala Polivalenta 
Hakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan), Mario Bernaola (İspanya) 
Imoco Volley: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hill, Danesi, Wolosz (De Gennaro, Cella, De Kruijf) 
VakıfBank: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Ting Zhu, Zehra Güneş (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Kübra Akman Çalışkan, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu) 
Setler: 22-25, 21-25, 25-17, 25-15, 14-16 
Süre: 134 dakika (27, 30, 31, 24, 22) 

Sarı-siyahlı ekip, elde ettiği galibiyetle üst üste 3., toplamda ise 8. kez kadın voleybolunda Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale çıkma başarısı gösterdi. VakıfBank, daha önce 1998, 1999, 2011, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında finale çıkmış, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında ise şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

Çekişmeli başlayan ve karşılıklı sayıların olduğu oyunda ilk teknik molaya Imoco Volley 8-7 önde geldi. Sonrasında İtalyan ekibi dirençli mücadelesini sürdürmesine karşın, oyun içinde etkinliğini artırmaya başlayan VakıfBank, ikinci teknik molaya 16-15 üstün ulaştı. Son bölümde iyi savunma yaparak file önününde etkili olan sarı-siyahlılar, Ting Zhu ve Sloetjes'in skorer oyunlarıyla ön plana çıktıkları seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete basit hatalarla başlayan İtalyan ekibi, sonrasında toparlansa da ilk teknik molaya VakıfBank 8-6 üstün geldi. Rakibinin dirençli oyununa iyi savunmayla karşılık veren sarı-siyahlı ekip, ikinci teknik molaya ise 16-12 galip durumda ulaştı. VakıfBank, kalan bölümde üstün oyununu devam ettirerek seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0 yaptı.

Imoco Volley, üçüncü setin ilk bölümünde file üstünden bulduğu sayılarla etkili olarak ilk teknik molayı 8-6 üstün geçti. VakıfBank'ın skor üretmekte zorlanmasıyla oyun içinde daha dominant bir görüntü veren İtalyan ekibi, ikinci teknik molaya ise 16-8 galip durumda ulaştı. Wolosz ve Hill'in smaç sayılarıyla Imoco Volley, seti 25-17 kazanıp, skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü set çekişmeli başlarken, VakıfBank'ın isabetsiz smaç vuruşları sonrası İtalyan ekibi ilk teknik molaya 8-5 üstün gelen taraf oldu. File üstünü iyi kullanan ve başarılı bir savunma ortaya koyan Imoco Volley, ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. VakıfBank'ın üst üste gelen hataları sonrası İtalya temsilcisi, seti 25-15 önde bitirip, 2-2 eşitliği sağladı.

Büyük mücadeleye sahne olan "tie-break" setinde Gözde Kırdar, Sloetjes ve Ting Zhu ile sayılar kazanan VakıfBank, saha değişimine 8-7 üstün gelen taraf oldu. Ardından Hill'in sayılarıyla toparlanan Imoco Volley, 12-9 üstünlüğü yakalarken, VakıfBank aldığı seri sayılarla 13-12 öne geçmeyi başardı. Sarı-siyahlı ekip, ikinci maç sayısı oyununda başarılı olarak seti 16-14, müsabakayı ise 3-2 kazandı.

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