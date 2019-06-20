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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
20.06.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

CEV Erkekler Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali yarın başlıyor

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CEV Erkekler Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali yarın başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Estonya’nın başkenti Tallinn'deki Saku Suurhall Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'de Türkiye, yarın ev sahibi ülke ile saat 19.00'da karşılaşacak.

Letonya, Slovakya ve Belçika ile bulunduğu A Grubu'nda 6'da 6 yapan milliler, lider olarak Dörtlü Final'e kalmıştı. Dörtlü Final'in diğer maçında ise Hollanda ile Belarus, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günkü maçların galipleri, 22 Haziran Cumartesi günü finalde mücadele edecek. Diğer ekipler ise aynı gün üçüncülük maçına çıkacak.
Öte yandan ilk maçları kazanarak finale kalan ekipler, temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

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