Çetin Yılmaz: Gerçek koç cezalandırmaz, öğretir
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı Çetin Yılmaz, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic’in CSKA Moskova maçında oyuncularına küfür etmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.
Konu ile Hürriyet’te önceki gün yayımlanan görüşlerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Yılmaz, “45 yıllık antrenörlük kariyerinde bir kez bile küfür etmemiş biri olarak, küfürü kesinlikle tasvip etmem. Biz sadece basketbolcu değil, yarının anne babalarını yetiştiriyoruz. Gerçek koç, cezalandırmaz, öğretir” dedi.
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