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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cesur değişim ve bambaşka bir Galatasaray

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Cesur değişim ve bambaşka bir Galatasaray

Sezon ortası 4 oyuncu gönderip, 6 transfer yapan G.Saray’daki radikal değişim başarıda büyük rol oynadı. Beşiktaş derbisinden sonra takım yenilgi yüzü görmedi.

22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da başarının aslan payı teknik direktör Fatih Terim’e ait... Kolay kolay hiçbir teknik adamın cesaret edemeyeceği bazı kararlara imza koymaktan çekinmedi. Terim, sezon ortasında yönetime açık açık “Revizyon şart. Mağlubiyeti kabullenmeyen, sonuna kadar savaşan bir takım kurmalıyız” çıkışında bulundu. Tecrübeli teknik adama göre sorun oyuncu kalitesi ya da kadro derinliği değil idi. Beraber oynayıp savaşacak bir takım istiyordu.

DEFANS SİL BAŞTAN

Sık sık sakatlanan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile birlikte Ozan ve Rodrigues’in bu değişim adına ayrılmasıyla ciddi bir değişim yaşandı. Maicon ise yaşadığı sorunlar nedeniyle iyice düşerken teklif aldı ve ayrıldı. Savunma hattı komple değişiyor, Marcao, Luyindama ve Semih Kaya ile defans sil baştan oluyordu. Diagne, Mitroglou, Emre de imzayı attı. Sarı kırmızılılar, 4 oyuncu ile yollarını ayırıp kadrosuna 6 isim katıyordu...

VE PARLAK SONUÇ

Ve Terim’in değişim ısrarı istatistiklere de yansıyor, şampiyonluğu getiriyordu. Galatasaray, 14. haftada oynadığı Vodafone Park’taki Beşiktaş derbisinden sonra ligde bir daha yenilmedi. Geride kalan 16 haftada tam 40 puan toplarken, ligin ikinci yarısında sadece 11 gol yedi.

MUSLERA'YI İSTEDİLER AMA...

Ligin ilk yarısının en tartışılan isimlerden biri Muslera idi. Ara transferin son haftasında 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın kapısı çalındı. Güney Amerika takımları Muslera’yı transfer etmek istiyor ve bonservis bedeli için görüşmeyi talep ediyordu. Albayrak’ın yanıtı netti: “Şu anda 15-20 milyon Euro da teklif edilse, Muslera’yı bırakmayız.” Fatih hoca da düşüş gösterdiği dönemde Muslera ile görüştü “Birlikte yine başaracağız” dedi. Ve sezonun 2. yarısında bambaşka bir Muslera izlendi.

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