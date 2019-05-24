Cesur değişim ve bambaşka bir Galatasaray
Sezon ortası 4 oyuncu gönderip, 6 transfer yapan G.Saray’daki radikal değişim başarıda büyük rol oynadı. Beşiktaş derbisinden sonra takım yenilgi yüzü görmedi.
22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da başarının aslan payı teknik direktör Fatih Terim’e ait... Kolay kolay hiçbir teknik adamın cesaret edemeyeceği bazı kararlara imza koymaktan çekinmedi. Terim, sezon ortasında yönetime açık açık “Revizyon şart. Mağlubiyeti kabullenmeyen, sonuna kadar savaşan bir takım kurmalıyız” çıkışında bulundu. Tecrübeli teknik adama göre sorun oyuncu kalitesi ya da kadro derinliği değil idi. Beraber oynayıp savaşacak bir takım istiyordu.
DEFANS SİL BAŞTAN
Sık sık sakatlanan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile birlikte Ozan ve Rodrigues’in bu değişim adına ayrılmasıyla ciddi bir değişim yaşandı. Maicon ise yaşadığı sorunlar nedeniyle iyice düşerken teklif aldı ve ayrıldı. Savunma hattı komple değişiyor, Marcao, Luyindama ve Semih Kaya ile defans sil baştan oluyordu. Diagne, Mitroglou, Emre de imzayı attı. Sarı kırmızılılar, 4 oyuncu ile yollarını ayırıp kadrosuna 6 isim katıyordu...
VE PARLAK SONUÇ
Ve Terim’in değişim ısrarı istatistiklere de yansıyor, şampiyonluğu getiriyordu. Galatasaray, 14. haftada oynadığı Vodafone Park’taki Beşiktaş derbisinden sonra ligde bir daha yenilmedi. Geride kalan 16 haftada tam 40 puan toplarken, ligin ikinci yarısında sadece 11 gol yedi.
MUSLERA'YI İSTEDİLER AMA...
Ligin ilk yarısının en tartışılan isimlerden biri Muslera idi. Ara transferin son haftasında 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın kapısı çalındı. Güney Amerika takımları Muslera’yı transfer etmek istiyor ve bonservis bedeli için görüşmeyi talep ediyordu. Albayrak’ın yanıtı netti: “Şu anda 15-20 milyon Euro da teklif edilse, Muslera’yı bırakmayız.” Fatih hoca da düşüş gösterdiği dönemde Muslera ile görüştü “Birlikte yine başaracağız” dedi. Ve sezonun 2. yarısında bambaşka bir Muslera izlendi.
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