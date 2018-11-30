Cesc Fabregas: "Sezon sonuna kadar Chelsea'deyim"
İngiltere Premier Lig'de Chelsea kariyerini sürdüren Cesc Fabregas, transferi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Chelsea'nin yıldız ismi Cesc Fabregas, geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Sezon başından bu yana Premier Lig'de oynana 13 karşılaşmanın hiçbirinde ilk 11 şansı bulamayan İspanyol orta saha, toplamda 48 dakika süre alabilrdi.
Türkiye'deki taliplerinin yanı sıra Milan, Atletico Madrid gibi cazip kulüplerin radarında olan Fabregas, transferi ile ilgili gazetecilere şu açıklamaları yaptı:
"Henüz hiçbir takımla görüşmem olmadı. Ocak ayında istediğim kulüple anlaşma yapabilirim, bu da muhtemelen birçok kulübün ilgisini çekecektir."
"Şu anda bir şey demem gerekirse sezon sonuna kadar takımda kalacağım"
"Stamford Bridge'de oynuyorum ve mutluyum. Benim için de en önemlisi bu. Öte yandan her futbolcu oynamak ister"
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