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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 18:20,Son Güncelleme:/

Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Lazar (Dk. 59 Gomis), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Timur Temeltaş, Gimbert, Akabueze (Dk. 90 Yunus Emre Gedik)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Emrah Başsan (Dk. 90 Abdulcebrail Akbulut), Batuhan Artarslan, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Obertan, Mehmet Murat Uçar, Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Ba), Hasan Ayaroğlu (Dk. 67 Rashad Muhammed), Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 62 Alaaddin Okumuş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 79 Oltan Karakullukçu, Dk. 82 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Oltan Karakullukçu, Dk. 45 1 Hasan Ayaroğlu, Dk. 67 İbrahim Akdağ, Dk. 86 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Gomis, Dk. 79 Burak Öğür (Cesar Grup Ümraniyespor)

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Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor


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