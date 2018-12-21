CES 2019 öncesi dev işbirliği
Kingston Technology Company Inc.’in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX ve global e-spor eğlence şirketi Allied Esports, HyperX Esports Truck olarak adlandırılan Kuzey Amerika’nın ilk mobil espor arenasının isim hakları kapsamında CES 2019 öncesinde uzun süreli bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Daha önce Esports Arena DRIVE ismiyle bilinen tır ilk gösterisini CES 2018’de yapmıştı. 2019’da HyperX Esports Truck adıyla yapılacak ilk gösteri ise önümüzdeki ay Sands Convention Center’da gerçekleştirilecek.
HyperX Esports Truck, markanın ABD genelindeki oyun, eğlence, yaşam tarzı ve müzik etkinliklerindeki etkisini artırıyor. 24,4 metre uzunluk ve 35 ton ağırlığa sahip 18 tekerlekli teknoloji harikası bu tır; tek bir tuşla açılarak eksiksiz bir yarışma sahnesi, bir yayın stüdyosu, sosyal medya merkezi ve VIP salonu içeren mobil bir arenaya dönüşüyor.
Kasım ayında Esports Arena Las Vegas’ın isim haklarını alan HyperX şimdi de mobil e-spor arenasının isim haklarını alarak Allied Esports ile iş birliğini genişletmeye devam ediyor.
HyperX olarak Allied Esports ile iş birliğini sürdürmekten mutluluk duyduklarını aktaran HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley: “2019’da HyperX Esports Truck ve diğer çalışmalarımızla turnuvalar, festivaller ve spor etkinliklerinde daha çok oyuncuya erişme fırsatı elde edeceğiz.” diyor.
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