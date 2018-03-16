Cenk'ten flaş sözler! 'Güneş ve Allardyce arasındaki fark...'

- Futbola 3 yaşında başlamışsın, hatırlıyor musun o zamanları?

- Tam hatırlayamıyorum ama 6 yaşında E.Frankfurt’a gittim. Profesyonel bir kulübe ilk kez o yaşta adım attım. İlk idmanımı hatırlıyorum ama. Ondan sonra 12 sene orada oynadım. Frankfurt ile profesyonel sözleşme imzaladım.

En Çok Oynanan Bahis 145 İstanbul Başakşehir - Beşiktaş 1 MS2 1,95 13038 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 145 İstanbul Başakşehir - Beşiktaş 1 12,90 %7,18 X2,90 %13,47 21,95 %79,35

- Vodafone Park’ta oynamak nasıl bir duyguydu?

- Vodafone’da oynamak çok özel ve güzel bir duyguydu. İnönü’de sadece Beşiktaş’a rakip olarak oynayabildim. Beşiktaş formasıyla hiç oynayamadım. Vodafone Park’ta gördüğüm en iyi statlardan. Ama atmosfer olarak dünyanın iyi stadı diyebilirim.

- Fiziksel olarak büyük bir değişim geçirdin. Bunu neye borçlusun?

- Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Üstüne katmak son derece önemli. Takım idmanı seni bir yere kadar getiriyor. Sonrasında kendi özel çalışmalarını da yapmalısın. Ekstra yapacağın idmanlar seni daha iyi yerlere getiriyor. Ben de bunu yaptım.

- Özel bir hoca ile bireysel çalışma yapıyor musun?

- Evet yapıyorum. Genellikle sezon başlarında özel bir hoca eşliğinde çalışıyorum. Normal sezonda ihtiyaç duymuyorum çünkü yeterince antrenman yapıyoruz. Yaz tatiline gittiğimde de yanımda özel bir hoca oluyor. Çalışmalarıma ve performansımın artmasına gerçekten yardımcı oluyor.

- Hafızalara kazınan gol sevincinizi Ryan Babel artık yalnız yapıyor. Hatta bununla ilgili bir video bile çekti. Babel’e neler söylemek istersin?

- Babel’le klasikleşen bir gol sevincimiz vardı. İkimizin de farklı hedefleri var. Ben Everton’a geldim Babel Beşiktaş’ta devam ediyor. Artık o gol sevincini yaşayamayacağız. Videoyu da izledim oldukça komikti. Artık değişik sevinçler üretmemiz gerekecek.

- Burada da rekabet oldukça yüksek. Ve gollerine yeniden başladın. Devamı gelecek mi?

- Rekabet bir kulüpte son derece önemli. Futbolcunun rahatlamasını engelliyor ve konsantrasyonunu artırıyor. Everton’da özellikle ileri uçta iyi oyuncular var. İki haftadır gol atıyorum özgüvenim de yerine geldi. İlerleyen haftalarda da gollerime devam etmek istiyorum.

- Wayne Rooney ile oynamak nasıl bir duygu? Nasıl bir futbolcu?

- Wayne Rooney ile oynamak çok güzel bir duygu. Futbolu çok iyi bilen ve okuyan bir isim. Hem saha içi hem de dışında çok büyük bir karakter. Bizim için bulunmaz bir şans. Ondan öğrenecek çok şey var. Uzun seneler üst seviyelerde oynadığı için bize çok şey katabilir.

- Nisan ayında Merseyside derbisi var. O maçta gol atarsan gerçek bir Evertonlu olacak mısın?

- Everton taraftarı beni çok kabullendi ve seviyor. Liverpool maçı özellikle Everton Kulübü için çok özel ve önemli. Her takıma karşı gol atmak isterim ama Liverpool’a karşı gol atarsam çok çok sevinirim.

- Şenol Güneş ve Sam Allardyce. İki hoca arasındaki farkları anlatmanı istesem?

- Şenol Güneş bir baba figürüydü benim için. Aramızda farklı bir bağ vardı. O beni bende onu çok seviyordum. Sam Allardyce ile iki aydır çalışıyoruz. Bana oyun stilimi sevdiğini ve Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarımı yakından izlediğini söylemişti. Takıma faydalı olacağımı düşündüğü için beni Everton’a transfer etti. Hala da öyle düşünüyor. Aramız çok çok iyi. Aralarındaki fark Şenol Güneş daha atak futbol seviyor Sam Allardyce ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üzerine bir taktiği var. İkisi de çok büyük hocalar.