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Futbol
05.12.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Cenk'in hocası Marco Silva kovuldu!

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Cenk'in hocası Marco Silva kovuldu!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, menajer Marco Silva ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Premier Lig'de beklenen ayrılık gerçekleştirdi. Everton'da son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen menajer Marco Silva için resmi açıklama yapıldı.

Everton, Marco Silva ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'ın getirildiği belirtildi.

Portekizli teknik adam, Everton'da 60 maçta 24 galibiyet, 24 mağlubiyet, 12 beraberlik almıştı. Everton, bu sezon 14 puanla Premier Lig'de 18. sırada yer alıyor.

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