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21.12.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'un yeni hocası Carlo Ancelotti oldu

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Cenk Tosun'un yeni hocası Carlo Ancelotti oldu

Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

Liverpool ekibi, alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.

Teknik adam arayışlarını hızlandıran Premier Lig ekibi, Napoli ile yol ayrımına giden İtalyan teknik adamı resmi olarak duyurdu.

Twitter'dan ise bu paylaşım yapıldı;


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Cenk Tosunun yeni hocası Carlo Ancelotti oldu


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