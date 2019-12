Cenk Tosun'un yeni hocası Carlo Ancelotti oldu

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

Liverpool ekibi, alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.

Teknik adam arayışlarını hızlandıran Premier Lig ekibi, Napoli ile yol ayrımına giden İtalyan teknik adamı resmi olarak duyurdu.

Twitter'dan ise bu paylaşım yapıldı;

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R