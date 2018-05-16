Cenk Tosun'un yeni hocası belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Sam Allardyce'tan boşalan teknik direktörlü koltuğuna Marcel Brands'ı getiriyor.
Sam Allardyce ile yollarını ayıran Everton, yeni hocasını Hollanda'da buldu. Liverpool temsilcisi, takımı PSV Eindhoven'ın teknik direktörü Marcel Brands'e emanet ediyor. Hollanda Kulübü gelişmeleri doğruladı.
Cenk Tosun'un devre arasında transfer olduğu Everton'da Allardyce'ın sisteminin Cenk Tosun'a uymadığı eleştirileri yapılıyordu. Yeni teknik direktör ile birlikte yıldız oyuncunun performansının nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.
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