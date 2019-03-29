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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
29.03.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'un üstünü çizdiler! 24 milyon euro...

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Cenk Tosun'un üstünü çizdiler! 24 milyon euro...

Everton'ın Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Takımıyla çıktığı 25 maçta 3 kez fileleri sarsabilen ve beklentilerin bir hayli altında kalan milli golcünün Merseyside ekibindeki günlerinin sayılı olduğuna yönelik iddialar ortaya atılıyor.

Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Cenk'in takımdan ayrılabileceği konuşulurken konuyla ilgili olarak İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Milli futbolcunun performansından memnun olmayan Everton yönetiminin golcü arayışlarına şimdiden başladığı ve Roma'da iki sezondur beklentileri karşılayamayan Patrik Schick'in peşine düştüğünü yazdı.

RB Leipzig'in de 23 yaşındaki Çek golcüyle ilgilendiğinin belirtildiği haberde Roma'nın talep ettiği bonservis bedelininse 24 milyon euro olduğu ifade edildi. Öte yandan İtalyan kulübünün satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de sıcak baktığı öne sürüldü.

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Everton, Cenk Tosun'un süre almadığı son maçta sahasında Chelsea'yi yenmişti...

Everton 2-0 Chelsea (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Everton, sahasında Chelsea'yi 2-0'lık skorla yendi. Cenk mücadelede süre alamadı.
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