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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriCenk Tosun'un sürprizi! İstanbul'a geliyor
Futbol Cenk Tosun'un sürprizi! İstanbul'a geliyor
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Futbol
18.03.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'un sürprizi! İstanbul'a geliyor

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Yeni takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Sezon başında beni Crystal Palace da istedi ama iyi ki gitmemişim, şimdi çok daha büyük bir kulüpteyim." dedi.

Fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu vurgulayan Cenk, Premier Lig'in futbolun NBA'i olduğunu söyledi.

Türkiye'deki antrenman ile İngiltere'de yaptığı idmanları kıyaslayan milli oyuncu, "Burada çalışma seviyesi çok farklı, zorunlu fitnessa sokuyorlar Türkiye'de kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Türkiye'de 7 gün idman yapıyorduk. 6 gün çalışma bir günde maç oluyordu. Burada ise haftada 2 gün izin var ama diğer günlerde çok fazla efor sarfedilen sıkı idmanlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Nisan ayında yapacakları derbi ile ilgili konuşan Cenk, "Gerçekten özel bir maç kulüp için. Ayrı bir konsantre gerektiriyor. Ben sadece o maç değil her maçta gol atmak için sahaya çıkıyorum. O maçta da atarsam tabi ayrıca mutlu olurum." dedi.

Cenk Tosun, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı stattan takip edecek.

Cenk Tosun'un performansı İngiliz basınında


İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.

Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı iki golle Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Stoke City'den Charlie Adam'ın 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının da Everton'ın galibiyetine etki ettiği aktarıldı.
ESPN, "Everton'ı Cenk Tosun taşıdı" başlıklı haberinde milli futbolcunun ikinci yarıda attığı iki golle deplasmanda 5 maçtır mağlup olan Everton'ın galip gelmesini sağladığı bildirildi. ESPN ayrıca, ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'un son 3 maçta 4 gol kaydettiğini vurguladı.
The Telegraph gazetesi ise, "Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı" başlığıyla verdiği haberde, 26 yaşındaki futbolcunun son haftalardaki performansıyla Premier Lig'e alıştığını kaydetti.

Cenk Tosun, son 3 haftada 4 gole imza atarken, Everton deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yenerek ligde puanını 40'a çıkardı.
Milli oyuncumuz ve Everton'ın golcüsü Cenk Tosun, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

 

Cenk Tosunun sürprizi İstanbula geliyor

 

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