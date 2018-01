Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un eşinden duygusal paylaşım...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ece Tosun, "Bu hayatta her şey inanmakla başlar.. Herkesten önce kendin başaracağına inanacaksın.

Sen inandın, sabrettin, çabaladın, pes etmedin, çalıştın, yeri geldi daha fazlasını hak ettiğini düşünüp üzüldün ama çalışmayı bırakmadın ve şu an hayallerinden birini gerçekleştiriyorsun. İstedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok bu hayatta! Bir gün her şey bittiğinde ya da olur ya kötü gittiğinde bile ben sana inanıyor ve ömrüm boyunca seninle gurur duyuyor olacağım. O zamann hayatımızın yeni sayfasını açmış bulunuyoruz nice başarılara aşk" ifadelerini kullandı.