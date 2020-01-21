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GeriFutbol Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Cenk Tosun'un Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin

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Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile ilk golünü Manchester City'e atarak bizleri gururlandırmıştı. İşte o güzel golün saha kenarı çekimi...

Cenk Tosun, attığı bu golle takımı Crystal PalaceManchester City deplasmanında 1-0 öne geçirmişti. İlk kez Palace formasıyla 11 başlayan Cenk, bu kafa vuruşu ile ilk golünü atmıştı.

Cenk Tosun'un Crystal Palace formasıyla attığı ilk golü, daha önce görülmemiş bir kamera açısıyla izleyin...

Cenk Tosunun Crystal Palace ile attığı ilk golü bir de böyle izleyin

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