Cenk Tosun'un asist yaptığı maçta Everton kazandı
İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Everton, evinde Watford'u 2-0 mağlup etti.
Everton, Goodison Park'ta Watford'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen maçta ev sahibi ekip, Mason Holgate'in 72. dakikada ve Richarlison'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Everton bir üst tura çıkarken, Watford turnuvaya veda etti.
Milli oyuncu Cenk Tosun 80. dakikada oyuna girdiği maçta 2. golün pasını veren isim oldu.
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