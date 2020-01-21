Cenk Tosun'u gören Crystal Palace taraftarları maziyi hatırladı! "Aynı onun gibi..."

Bu bir ilandır

Everton'da istediği forma şansını bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, kiralandığı Crystal Palace'te ilk kez Manchester City karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve golünü atıp bir anda taraftarların sevgilisi haline geldi.

Öyle ki, Palace taraftarları Cenk'i hemen eski golcüleri Glenn Murray'ye benzetmeye başladı...

"BUNU SADECE BEN DÜŞÜNÜYOR OLAMAM DEĞİL Mİ?"

Cenk Tosun'un golü sonrası bir anda sosyal medyada Glenn Murray benzetmeleri gündem oldu.

Kimi "Bunu sadece ben düşünüyor olamam değil mi?" derken; bazıları da "Tipinin benzemesini geçtim, oyun stilleri de inanılmaz benzemiyor mu?" diyerek milli golcümüzü Murray'ye benzetti.

Glenn Murray, 2011-12 sezonunun başında Rochdale'dan takıma katılmış ve 2015-16 sezonunun başında takımdan ayrılmıştı. 126 resmi maçta 62 gole katkı (47 gol - 15 assit) yapmıştı...

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Maç öncesi öne çıkan bazı anahtar istatistikler şu şekilde...

- İki takım arasında oynanan 21 Premier Lig maçının sadece 3'ünü Crystal Palace kazanabildi.

- Crystal Palace'ın ligdeki son 4 maçı gollü beraberlikle sonuçlandı. (MSX - 2,75)

- Selhurst Park'ta bu sezon sadece 10 gole izin veren Crystal Palace, Liverpool'dan sonra ligin en iyi savunma istatistiğine sahip! (2.5 ALT - 1,52)

- Southmapton, ligdeki son 3 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı!

- Southampton bu sezon kalesinde 42 gole izin verdi. Aston Villa ve Norwich'ten sonra en kötü savunma istatistiğine sahip!

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Cenk Tosun'un Crystal Palace forması altındaki ilk golünü izleyelim...