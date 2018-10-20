Cenk Tosun'lu Everton, Crystal Palace ile oynuyor! Maçın iddaa'da favorisi ise...
Son 3 lig maçına yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosuni bu sefer ilk 11'de olacak mı? Crystal Palace 'milli maç arası' öncesi formda mıydı? iddaa'da maçın favorisi hangi takım? İşte detaylar...
- Idrissa Gueye şüpheli, Yerry mina iyileşti ve maç kadrosunda olacak.
- Andre Gomes ve kaptan Phil Jagielka iyileşti, onlar da kadroda yerlerini alacak.
- Son 3 lig maçına yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun'un bir kez daha kenarda beklemesi bekleniyor.
- Richarlison'a kanatlardan Bernard ve Walcott destek verecek.
Crystal Palace
- Milli takımda sakatlanan takımın en önemli ismi Zaha'nın durumu maç saati netleşecek.
- Max Meyer ve Alexander Sorloth ise soğuk algınlığı ile uğraşıyor. Onların da durumları şüpheli. Benteke ve Wickham kesin olarak yok.
- Bu sezon sadece 2 kere kazanabildiler, 'milli maç arası' öncesi üst üste 2 yenilgi almışlardı, eksikler yetişmezse seri 3'e çıkabilir.
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