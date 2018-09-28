Cenk Tosun'la Fabri, İngiltere Premier Lig'de ilk kez...
Beşiktaş'ın eski futbolcuları, İngiltere Premier Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. Cenk Tosun'lu Everton, Fabri'li Fulham'ı konuk edecek. İşte detaylar...
- Bu sezon oynadığı ilk 5 Premier Lig maçını boş geçen ama 2 asist katkısı veren Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta sonu Arsenal'le oynadıkları maça yedek kulübesinde başlanmıştı.
- İlk 6 haftada sadece 6 puan toplayabilen Marco Silva'nın öğrencileri, ligin 12. sırasında yer alıyor.
- Seamus Coleman ve Phil Jagielka sakat, Andre Gomes belirsiz, Yerry Mina'nın durumu ise maç saati netleşecek.
- 6 milyon Euro bonservisle, Beşiktaş'tan Fulham'ın yolunu tutan Fabri ise ilk 2 lig maçında 5 gol yiyince gözden düşmüş ve yedek kalmaya başlamıştı.
- Slavisa Jokanovic, Fabri'yi son oynadıkları Watford maçında kadroya bile almadı.
- Genç stoper Alfie Mawson'ın durumu maç saati netleşecek.
- Hafta arası Lig Kupası'nda Millwall'ı geçtiler ama onlar da Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamadılar. (6 maç - 5 puan)
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