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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
28.09.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'la Fabri, İngiltere Premier Lig'de ilk kez...

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Cenk Tosun'la Fabri, İngiltere Premier Lig'de ilk kez...

Beşiktaş'ın eski futbolcuları, İngiltere Premier Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. Cenk Tosun'lu Everton, Fabri'li Fulham'ı konuk edecek. İşte detaylar...

Everton

- Bu sezon oynadığı ilk 5 Premier Lig maçını boş geçen ama 2 asist katkısı veren Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta sonu Arsenal'le oynadıkları maça yedek kulübesinde başlanmıştı.

- İlk 6 haftada sadece 6 puan toplayabilen Marco Silva'nın öğrencileri, ligin 12. sırasında yer alıyor.

- Seamus Coleman ve Phil Jagielka sakat, Andre Gomes belirsiz, Yerry Mina'nın durumu ise maç saati netleşecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 106Everton - Fulham
    3
    MS1
    1,55
    5031kez oynandı
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Fulham

- 6 milyon Euro bonservisle, Beşiktaş'tan Fulham'ın yolunu tutan Fabri ise ilk 2 lig maçında 5 gol yiyince gözden düşmüş ve yedek kalmaya başlamıştı.

- Slavisa Jokanovic, Fabri'yi son oynadıkları Watford maçında kadroya bile almadı.

- Genç stoper Alfie Mawson'ın durumu maç saati netleşecek. 

- Hafta arası Lig Kupası'nda Millwall'ı geçtiler ama onlar da Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapamadılar. (6 maç - 5 puan)

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Chelsea - Liverpool TEK MAÇ iddaa tahminleri - 29 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 29 Eylül Cumartesi iddaa programında yer alan "Chelsea - Liverpool" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Chelsea - Liverpool" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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