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Cenk Tosun'dan yıldız isme uyarı... 'Biraz yavaş konuş anlamıyorum!'

Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, kulüp kanalına özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu takım arkadaşı olan yıldız isimle aralarında geçen diyaloğu anlattı.

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Everton taraftarının karşısına ilk kez bugün oynanacak West Bromwich karşılaşması ile çıkacak olan Cenk Tosun, kulüp kanalına röportaj verdi.

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    35144kez oynandı
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Kaptan Rooney’yi öven Cenk şu ifadeleri kullandı:

“Tottenham maçında heyecanım vardı ama gerginlik yoktu. Uyum sağlamam kolay oldu. Walcott çok iyi transfer. Benim için de iyi bir oyuncuyla oynamak iyi… Bana asistler yapacağına eminim. Rooney büyük karakter ve onunla oynamak büyük onur. Rooney’yi Scouse (Liverpool ve çevresine verilen isim) aksanı yüzünden anlayamıyorum, ona “Biraz yavaş konuşur musun?” diyorum. O da sağ olsun, yapıyor. İngilizcem iyi ama 6 ay içinde daha da iyi olacak.”

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