Cenk Tosun'dan yıldız isme uyarı... 'Biraz yavaş konuş anlamıyorum!'

Everton taraftarının karşısına ilk kez bugün oynanacak West Bromwich karşılaşması ile çıkacak olan Cenk Tosun, kulüp kanalına röportaj verdi.

En Çok Oynanan Bahis 115 Everton - West Brom 3 MS1 1,90 35144 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 115 Everton - West Brom 3 11,90 %98,84 X2,70 %0,90 23,30 %0,26

Kaptan Rooney’yi öven Cenk şu ifadeleri kullandı:

“Tottenham maçında heyecanım vardı ama gerginlik yoktu. Uyum sağlamam kolay oldu. Walcott çok iyi transfer. Benim için de iyi bir oyuncuyla oynamak iyi… Bana asistler yapacağına eminim. Rooney büyük karakter ve onunla oynamak büyük onur. Rooney’yi Scouse (Liverpool ve çevresine verilen isim) aksanı yüzünden anlayamıyorum, ona “Biraz yavaş konuşur musun?” diyorum. O da sağ olsun, yapıyor. İngilizcem iyi ama 6 ay içinde daha da iyi olacak.”