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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.03.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'dan Quaresma ve Caner itirafı!

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Cenk Tosun'dan Quaresma ve Caner itirafı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a rekor bir ücretle transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Beşiktaş'ta oynarken Ricardo Quaresma'ya top geldiğinde hemen ceza sahasına koştuğunu; bugüne kadar kendisine en iyi pasları da Portekizli yıldızın ve Caner Erkin'in attığını söyledi.

Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu ve yurt dışında spor hayatlarını sürdüren; Türkiye'yi temsil eden futbolcular ve teknik adamların oradaki yaşamlarını konu alan ve sıra dışı görüntülerle anlatan TRT Spor'da yayın hayatına yeni başlayan spor-aktüel programı "Sporcu Vizesi"ne konuk olan milli futbolcu Cenk Tosun samimi itiraflarda bulundu.

Hayatında iki "Şenol" olduğunu söyleyen Cenk Tosun, "Şenol Güneş ve Şenol Tosun. İkisinin de İngiltere'ye gelmemde çok büyük payı var. Cenk Tosun olmamda babamın çok büyük bir payı bulunuyor" dedi.

"BİR MAÇTA 4 MEVSİM YAŞADIM"

İngiltere'de yaşadığı şehir olan Liverpool'da hava değişikliğinin çok ani gerçekleştiğini de belirten Cenk Tosun, yaşadığı bir anıyı da şöyle paylaştı:

"Geçen sene bir Stoke City maçımız vardı 2 gol atmıştım. Orada ben dört mevsimi yaşadım. Hava önce güneşliydi, sonra bir rüzgar çıktı ve kar yağmaya başladı. Daha sonra ise kar durdu ve güneş açtı. Güneşten sonra da yağmur yağdı. Bildiğin dört mevsimi o maçta yaşadım. O maçı da 2-1 kazanmıştık ve 2 gol atmıştım. Benim için güzel bir maçtı. Buranın (hava durumunda) sağı solu hiç belli olmuyor."

Siyamend Kaçmaz'ın, "Sana en iyi orta yapan kim, özlüyor musun onu?" sorusuna ise samimi itirafta bulunarak cevap veren Cenk Tosun, "Quaresma'yı söyleyebilirim. O'nun sayesinde çok gol attım. Yani top ona geldiğinde ben hemen direkt ceza sahası içerisine koşuyordum. Çok bir şey yapmana gerek yoktu, kafana kesiyordu. Onun haricinde Caner Erkin'i söyleyebilirim. Gerçekten sol ayağı inanılmaz yetenekli biri. Riskli oynar, 3 tane pas atar, 2 tanesi rakibe gider ama bir tanesi kesin kaleci ile karşı karşıya bırakır seni" dedi.

En beğendiği taraftarla ilgili yöneltilen soruya da, "Beşiktaş ağabey, hiç düşünmeden. Çarşı, Beşiktaş..." yanıtını veren milli oyuncu, kendisine İngiltere'de de

"Tosun Paşa" denmeye başlanmasının hikayesini şöyle anlattı:

"Tosun Paşa'yı biliyorlar. Bizim Türkler sosyal medyadan yaza yaza onu görmüşler. "Tosun Paşa ne?" diye sordular bana, ben de "Osmanlı dönemine ait bir hitap" dedim. Onlar da bana Tosun Paşa demeye başladı. Biliyorlar yani..."

Cenk Tosundan Quaresma ve Caner itirafı

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLEN CENK TOSUN'UN KAMPA YOLCULUĞU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İlk defa bir futbolcunun milli takıma çağrılmasından itibaren tüm yolculuğunu da ekrana yansıtan "Sporcu Vizesi"nin sunucusu Siyamend Kaçmaz, milli futbolcu Cenk Tosun ile Liverpool'dan Londra'ya önce hızlı tren ile ardından da İstanbul'a uçak yolculuğu yaptı. Program içinde Cenk Tosun araç kullanırken yaptığı sohbet ve şehirden görüntüler beğeni topladı.

Milli takıma giderken çok sevinçli ve gururlu olduğunu da anlatan Cenk Tosun, Şenol Güneş ile yine birlikte çalışacağı için mutlu olduğunu söyledi. Cenk Tosun, milli takıma gidişinde yaşadığı duyguları ise şöyle anlattı: 

"Milli takımda heyecan her zaman var. Çünkü severek gidiyorsun, ülkeni temsil ediyorsun orada. Hem milli takımdaki arkadaşlarını, hem de ülkeni özlemiş oluyorsun. Dediğim gibi oraya sevinerek ve severek gidiyoruz.

Beşiktaş'tan arkadaşlarım olsun, milli takımdan arkadaşlarım olsun, hepsini özlüyorum. Onları orada göreceğim için çok seviniyorum. Tabii Şenol Hoca ile yine birlikte çalışacağım için de çok sevinçliyim."

Babasının geldiği noktada çok büyük bir emeği olduğunu da vurgulayan milli futbolcu şunları söyledi:

"Tabii buraya gelmemde babamın çok büyük bir payı var. Bana çok şey öğreti, her zaman yanımda oldu. Destek oldu, arkamda durdu. Mesela biz 40 km uzakta kalıyorduk ve ben Frankfurt'un altyapısında oynarken, hep o getirir götürürdü beni. Oruçlu olduğu zamanlar vardı, işten gelip yorgun olduğu zamanlar... Sağ olsun her zaman babam beni taşımıştır. Bu yüzden O'na ne kadar teşekkür etsem azdır yani..."

"BABAM 5 AYLIK OĞLUMU ŞİMDİDEN YETİŞTİRMEYE BAŞLADI"

Babam zaten futbol hastası. Her deplasman ve evdeki maçıma gelir. Yani oğlu için hiç fark etmiyor ne kadar uzak olduğu. Benim oğlum Paşa bile şimdi 5 aylık, ona bile top almış. Tutuyor kollarından, "Vur oğlum, vur oğlum" diyor. Şimdiden idmanlara başladı düşün. 'Yaz gelsin sana krampon alacağım' diyor. Daha 5 aylık çocuk. Benimle futbol bittikten sonra boşluğa düşmesin diye şimdiden Paşa'yı yetiştiriyor herhalde."

16 milyon € bulundu, tehlike geçti
16 milyon € bulundu, tehlike geçti

Cenk Tosun'un takımı Everton, West Ham'ı deplasmanda yendi...

West Ham United 0-2 Everton (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 32 hafta maçında Cenk Tosun'un takımı Everton deplasmanda West ham United'ı 2-0 mağlup etti. Mavilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kurt Zouma ve 33'te Bernard kaydetti. Cenk 88. dakikada oyuna dahil oldu.
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