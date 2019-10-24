Cenk Tosun’dan müjde: Dönüyorum…
Everton forması giyen Cenk Tosun, Fransa maçında yaşadığı sakatlığı atlamak üzere olduğunu açıkladı. Yaklaşık iki hafta sahalardan kalması beklenen milli golcü, "Az kaldı, dönüyorum" yazdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sakatlıktan kurtulmak üzere olduğunu duyurdu.
Kasığında ikinci derece yırtık meydana gelen ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen yetenekli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Az kaldı, dönüyorum” ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla yalnızca 1 resmi maça çıktı. Sheffield United karşısında 55. dakikada Bernard’ın yerine oyuna dahil olan milli golcü, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle