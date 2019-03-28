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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.03.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'dan Es-Es'e büyük destek!

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Cenk Tosun'dan Es-Es'e büyük destek!

İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçında giydiği 14 numaralı imzalı formasını borçları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor’a armağan ederek en yüksek değerden satılmasını istedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun’un (2) attığı gollerle Moldova’yı 4-0 yendi. Eskişehir’e milli takım kafilesiyle birlikte gelen Cenk Tosun, Eskişehirspor’un ekonomik olarak zor günler geçirdiğini öğrenerek Everton’da ilk maçında giydiği 14 numaralı imzalı formasını Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çaba’nın yardımcısı Engin Özdemir’e armağan etti. Cenk Tosun, formanın en yüksek değerden satılarak kulübe gelir sağlanmasını istedi.

Eskişehirspor Kulübü Mali Asbaşkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cenk Tosun’un imzalı formasının fotoğraflarını paylaşarak “Arkadaşlar, Milli maçdtaki Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirsporumuzun maddi anlamda sıkıntılar çektiğini duyunca Everton’daki ilk maçta giydiği formayı imzalamış ve kulübümüze en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istemiştir” dedi.

İmzalı formanın sosyal medyada paylaşılması kısa sürede yoğun ilgi gördü. Eskişehirspor taraftarı, Cenk Tosun’a teşekkür etti.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz de geçtiğimiz günlerde eski kulübü Eskişehirspor'u ziyaret etmişti...

"Türklerin yenemeyeceği takım yok"Beşiktaş’ın ve A Milli Takımın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Moldova ile oynanan maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği 2 günlük izinde eski takımı Eskişehirspor’u ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dorukhan, milli formayla ilk 11’de ilk defa Eskişehir’de saha çıktığı için çok mutlu olduğunu ve Fransa maçında da galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.
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