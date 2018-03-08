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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Cenk Tosun'a övgü yağmuru! Yıldız isim...
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Sıradaki Haber:Göztepe’de hedef Antalyaspor!

Futbol
08.03.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Cenk Tosun'a övgü yağmuru! Yıldız isim...

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Everton forması giyen Senegalli forvet Oumar Niasse, takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Niasse, Everton'ın resmi internet sitesine verdiği röportajda Beşiktaş'tan sezon ortasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında konuştu. Birçok maçta Sam Allardyce tarafından Cenk Tosun yerine tercih edilen Niasse, Cenk'in takıma faydalı bir oyuncu olduğunu ve kendisinin gelişimine de katkı sağladığını söyledi.

"Cenk iyi bir adam. Buraya geldiğinden beri gelişim gösteriyor" diyen 27 yaşındaki forvet şöyle konuştu:

"Ligi ve İngiltere'yi öğreniyor. Çok kaliteli bir futbolcu. Onu gol atarken ve güveninin geri geldiğini görmek, kulüpteki herkese moral oldu. Ayrıca bir forvet olarak onunla girmem gereken rekabet, daha çok idman yapmak ve seviyemi artırmak için vites artırmama yardımcı oluyor. Takımınızda sizinle rekabet edebilecek oyuncuların bulunması, gelişmenize her zaman yardımcı olur."

"RAKİP OLDUĞUMUZ ZAMAN"
Cenk ile daha önce rakip olarak da karşılaştığını hatırlatan Nisse, "O maçı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum. O sıralar farklı durumlar içindeydik ancak gerçekten, ne kadar güçlü bir oyuncu olduğu belliydi. Şimdi, kulüp adına en iyisini yapmak için birlikte uğraş veriyoruz. Savaşmalı ve her defasında sahada en iyimizi vermek zorundayız" diye ifadelerini kullandı.

Cenk Tosuna övgü yağmuru Yıldız isim...

"Eğer oynarsam, bu iyi, çok iyi. Eğer oynamazsam, anlarım ve yedek kulübesinde beklerim" sözleriyle forma rekabeti hakkında da görüş belirten Senegalli golcü şunları kaydetti:

"Oyuna girmek için fırsatım olursa, 5 veya 10 dakika bile olsa elimden gelenin en iyisini veririm. Eğer oyuna girmezsem, gelecek hafta sonu savaşmaya hazır olmak için ertesi gün idmanda olurum. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışmak istiyorum." (Fotomaç)

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