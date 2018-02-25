Cenk Tosun'a övgü yağdırdı!
Watford'a dün deplasmanda 1-0 yenilen Everton'da menajer Sam Allardyce, karşılaşmanın ardından Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Everton, dün Premier Lig'de Watford'a deplasmanda 1-0 yenilirken milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girmişti.
Mücadelenin son anlarında önemli bir pozisyondan yararlanamayan eski Beşiktaşlı hakkında menajer Sam Allardyce'tan karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar geldi.
Cenk'in gün geçtikçe takıma ve antrenman temposuna alıştığını belirten Allardyce, oyuncusunun dünkü performansında da memnun olduğunu söyledi.
Allardyce, "Cenk, bugün girdiğimiz pozisyonlarda önemli katkılar yaptı. Umuyorum ki daha da gelişecek ve istediğimiz şeyleri yapmaya başlayacak." ifadelerini kullandı. (Fanatik)
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